Париж, , 21:28 — REGNUM В условиях соперничества с Россией, Китаем и Турцией Франция собирается реформировать свою систему помощи развитию беднейших стран и предложить своим партнерам в Африке «новый путь».

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 17 декабря, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна «не может позволить новым акторам, которые хотят принимать участие в помощи развитию, делать все, что им захочется». При этом министр экономики и и финансов Франции Брюно Ле Мэр уточнил, что этими «новыми акторами» являются Китай, Россия и Турция.

Ле Дриан напомнил, что помощь бедным странам со стороны Франции достигла 11 миллиардов евро к концу 2019 года, что позволило Парижу «вернуться в игру после нескольких лет забвения». МИД Франции также видит своей целью увеличить помощь до 0,55% ВВП страны, что является «волне выполнимой задачей».

«Но речь идет не только о том, чтобы делать больше, но и о том, чтобы делать лучше… В частности, мы можем последовательно реструктурировать долги беднейших стран», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ВВС Франции ликвидировали более 50 боевиков в результате авиаударов в центральной части Мали, где Париж проводит антитеррористическую операцию «Бархан».

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