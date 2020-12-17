Москва, , 21:10 — REGNUM Российские военные из состава миротворческой группировки сопроводили автоколонну азербайджанских военных на территории Нагорного Карабаха, сообщает 17 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Минобороны России

«Российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение автомобильной колонны вооруженных сил Азербайджанской Республики по маршруту Каджар — Красный базар — Шуша», — указано в сообщении.

При этом российские военные отметили, что за последние сутки в Нагорном Карабахе режим прекращения огня не нарушался.

Кроме того, за последние 24 часа российские военные сопроводили с территории Армении в Нагорный Карабах 439 беженцев, вернувшихся в свои дома.

Всего в сопровождении российских миротворцев с 14 ноября в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 40 818 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе было единичным – Путин