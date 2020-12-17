Хартум, , 21:09 — REGNUM Артиллерийский обстрел со стороны Эфиопии произошёл в направлении Судана накануне, 16 декабря, передаёт 17 декабря Al Arabiya.

По данным суданских военных, атака со стороны эфиопских сил, а также ополченцев из штата Амхара, произошла на территории Судана — рядом с границей двух республик.

Инцидент, по данным Судана, произошёл в районе Ум-Алтыюр. В результате четверо суданских военных погибли и 12 были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл днём ранее — 15 декабря: суданские военные пожаловались на атаку со стороны эфиопских ополченцев и военных в районе Джебель-Абутиура.

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