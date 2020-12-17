Брюссель, , 21:10 — REGNUM Европа стала первым регионом мира, зафиксировавшим полмиллиона летальных случаев коронавируса. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает Agence France-Presse.

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С начала пандемии вируса SARS-CoV-2 в европейских странах от коронавируса погибли 500 069 пациентов, в то время как заразились им более 23 миллионов человек. При этом в Латинской Америке от коронавируса скончались 477 тысяч человек, в Северной Америке (США и Канада) погибли 321 тысяча человек, в Азии — 208 тысяч, на Ближнем Востоке — 85 тысяч и в Африке — 57 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Европе с начала 2020 года было официально зафиксировано 20 миллионов случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.

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