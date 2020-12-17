Белград, , 20:53 — REGNUM Президент Сербии Александр 16 декабря Вучич встретился в Белграде с представителями политических партий сербов в Косово и Метохии. На встрече обсуждались совместные действия, направленные на сохранение всех насущных национальных интересов сербов в южном крае, а также интересов сербского государства, говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии, посвященном итогам этой встречи.

«С конкретными договоренностями общественность будет ознакомлена в течение 72 часов, после дополнительных консультаций с представителями сербского народа в Косово и Метохии, так же, как и с компетентными представителями международного сообщества», — цитирует телеканал РТС сообщение правительственной канцелярии.

На встрече с президентом Сербии присутствовали директор Канцелярии по Косово и Метохии Петр Петкович, вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович, директор предприятия «Электрохозяйство Сербии» Милорад Грчич и директор компании «Электросети Сербии» Елена Матеич.

Напомним, что 14 декабря премьер-министр Албании Эди Рама заявил о том, что компании-распределители электроэнергии Албании и сепаратистского Косово объединились в единую сеть.

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