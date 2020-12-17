Мадрид, , 20:49 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил об отрицательном тесте на коронавирус, 17 декабря сообщает агентство Reuters.

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Несмотря на это, испанский премьер-министр продолжит самоизоляцию, о которой было объявлено в связи с близким контактом Санчеса с заболевшим COVID-19 президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о самоизоляции из-за контактов с Макроном объявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также контактировавшая с Макроном, не стала самоизолироваться — её контакт с Макроном был непродолжительным и защищенным.

Премьер-министра Италии Джузеппе Конте также не стали изолировать — его контакт с Макроном был 11 декабря, после этого итальянский лидер дважды сдал тест на коронавирус.

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