Минск, , 20:43 — REGNUM «Сотрудники ГУБОПиК МВД выявили очередного протестующего, который участвовал 9 августа в массовых беспорядках. По информации оперативников, 31-летний житель Минского района в интернете размещал видеоролики по подготовке погромов», — сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Отметим, под «массовыми беспорядками» МВД Белоруссии понимает массовые ненасильственные манифестации граждан, протестующих против фальсификации президентских выборов и полицейского террора, сопровождающегося пытками и убийствами. Протестующие также требуют расследования нарушений закона «правоохранителями» и освобождения политзаключённых.

Согласно официальному сообщению, в доме у задержанного «оперативники нашли различные виды оружия, патроны, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также глушитель, оптический прицел, охотничью дробь, электронные весы и др.».

В опубликованном видео задержанный рассказал, как изготавливал оружие и боеприпасы, приобретал для этого необходимые компоненты и проводил испытания самодельных взрывных устройств. Он также публиковал видеозаписи результатов своего творчества.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, — сказано в публикации МВД. — Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот оружия и боеприпасов».

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