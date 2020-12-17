Сараево, , 20:39 — REGNUM Украинские власти потребовали вернуть им позолоченную икону из Луганска, подаренную российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине, пишет 17 декабря Nezavisne novine.

По этому поводу в МИД Боснии и Герцеговины поступила нота протеста от украинского посольства в республике, о которой сообщила глава боснийского внешнеполитического ведомства Бисера Туркович.

Туркович «Посольство утверждает, что икона — культурное благо Украины. Они спрашивают, как икона попала в Боснию и Герцеговину, остро требуют разъяснений».

В связи с этим глава МИД Боснии и Герцеговины заявила, что нужно расследовать эту ситуацию с привлечением «правоохранительных органов» и что она будет «добиваться возврата иконы на Украину».

Напомним, во время визита Лаврова в Боснию и Герцеговину 14 декабря 2020 г. председатель президиума республики Милорад Додик подарил ему написанную в Луганске икону XVIII века.

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