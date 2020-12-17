Степанакерт, , 20:36 — REGNUM Российские миротворцы передали представителям армии обороны Карабаха тела девяти погибших армянских военных, сообщает 17 декабря пресс-служба минобороны Нагорно-Карабахской Республики.

По утверждению минобороны НКР, личности погибших и обстоятельства их гибели пока не выяснены.

«16 декабря военнослужащие размещенного в Арцахе российского миротворческого контингента передали Армии обороны тела девяти армянских военнослужащих, предположительно обнаруженные на армянских боевых позициях на участке Хин Тахер — Хцаберд», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, ранее командующий российским миротворческим контингентом в зоне нагорно-карабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что обстановка в Гадрутском районе Карабаха, где 11 декабря был нарушен режим перемирия, нормализовалась.

По словам Рустама Мурадова, в районе населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер произошло боестолкновение, пресеченное действиями российских миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, армянская и азербайджанская стороны сообщили об убитых и раненых в ходе этого столкновения и обвинили друг друга в нарушении перемирия.

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