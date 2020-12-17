Париж, , 20:40 — REGNUM Во Франции полицейских, принявших участие в протестах в Париже против политики президента страны Эммануэля Макрона, попросили дать объяснение своим действиям для определения наказания.

Как сообщает Le Figaro, в четверг, 17 декабря, префект полиции Парижа Дидье Лалльман призвал стражей порядка, выразивших возмущение тем, что лидер Франции признал существование в стране «проблемы полицейского насилия», объяснить свои свои действия руководству.

Журналисты уточняют, что результаты внутреннего расследования и наказание, которое назначат полицейским, станут известны лишь в январе 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря около сотни полицейских приняли участие в протестах недалеко от Триумфальной арки в Париже против слов президента Франции Эммануэля Макрона о существовании в стране «проблемы полицейского насилия».

Напомним, 4 декабря после протестов в Париже против закона о глобальной безопасности, вводящего наказание вплоть до двух лет лишения свободы за распространение фотографий полицейских, Макрон заявил, что не существует единого взгляда на термин «полицейское насилие», и призвал жителей страны «помочь» ему справиться с этой «проблемой».

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