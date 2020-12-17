Киев, , 20:31 — REGNUM Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече с членами комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти.

О соответствующем заявлении Кравчука сообщил сегодня, 17 декабря, первый заместитель главы парламентского комитета, народный депутат Рады Роман Лозинский.

Кравчук подчеркивает, что действует исключительно в правом поле Украины, а назначил его на пост главы делегации президент Украины Владимир Зеленский, а не Верховная рада.

«Мне на данный момент не до конца понятны правовые основания вызова меня для заслушивания в одном из комитетов Верховной рады… Буду искренне признателен за предоставление мне соответствующих правовых разъяснений», — подчеркнул экс-президент.

Лозинский оставил это заявление Кравчука без комментариев.

ИА REGNUM напоминает, что 14 декабря в Раде сообщили, что Кравчука официально вызвали на заседание комитета по вопросам организации государственной власти для согласования позиций.

«Парламентарии, как и все украинцы… имеют право знать, как украинская делегация формирует позицию на переговорах, чтобы избежать опасных последствий неосторожной дипломатии. И такая позиция должна быть согласована, как с силовиками и органами госбезопасности, так и внутри парламента», — отметил тогда Лозинский.

Также депутат подчеркнул, что для утверждения этого решения понадобилось больше месяца.