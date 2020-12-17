Рим, , 20:28 — REGNUM Последняя на сегодняшний день встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джузеппе Конте состоялась 11 декабря, сообщили в пресс-службе итальянского правительства в четверг, 17 декабря.

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С того времени Конте уже дважды сдавал тесты на коронавирус, оба дали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что сданный президентом Франции тест дал положительный результат.