Киев, , 20:24 — REGNUM Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко приветствовал продление Советом ЕС санкций против России.

Об этом политик заявил в своем комментарии, обнародованном вечером 17 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко увидел в этом решении Брюсселя доказательство того, что демократический мир борется вместе с Украиной «единым солидарным фронтом» за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Он считает, что санкции являются «запасом прочности» и «надежным фундаментом» украинской борьбы против России.

«Вместе мы точно победим! Агрессор уйдет… а Украина вместе с ЕС и НАТО будут строить совместное демократическое будущее», — завершил свое обращение бывший президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2021 года.