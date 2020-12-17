Рим, , 20:16 — REGNUM Заседание парламента Италии в четверг, 17 декабря, завершилось скандалом.

Представители оппозиции («Лиги» Маттео Сальвини) заблокировали «правительственные скамейки» и не дали министрам и депутатам от правящей коалиции продолжить заседание.

Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что правительство решило не проводить ранее согласованную дискуссию по рассматриваемому вопросу.

Министры намеревались сообщить о ситуации в сфере миграции. Оппозиционеры намеревались задавать много вопросов — прежняя, ныне отмененная версия этого декрета (предусматривающая жесткие ограничения) была подготовлена именно «Лигой».