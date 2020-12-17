Ново-Огарево, Московская область, , 20:14 — REGNUM Возможность совместных действий России и США по Афганистану — это открытый вопрос, сообщил 17 декабря журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Джо] Байдена будет способствовать нормализации российско-американских отношений». Песков «Мы пока не знаем, насколько победа [на президентских выборах в СШАбудет способствовать нормализации российско-американских отношений».

Официальный представитель президента России добавил, что пока отношения Москвы и Вашингтона «далеки от того, чтобы действовать совместно в каких-то областях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден, будучи кандидатом в американские президенты, заявлял, что не стремится нарастить количество военных США в Афганистане.

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