Киев, , 20:13 — REGNUM В Одесской области состоится суд над командиром украинского артиллерийского бронекатера «Скадовск», допустившего ошибку в ходе совместных с НАТО военных учений «Си Бриз-2017», сообщает 17 декабря пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

По информации агентства УНИАН, в ходе одного из эпизодов совместных с НАТО маневров «Си Бриз-2017» командир бронекатера «Скадовск» посадил корабль на мель на реке Дунай.

На основании этого инцидента военнослужащего обвинили в нарушении правил судовождения и небрежном отношении к обязанностям военной службы.

Нанесенный военному ведомству Украины ущерб оценен в сумму 1,35 млн гривен, которая будет взыскана с обвиняемого офицера.

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