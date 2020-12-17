Киев, , 20:16 — REGNUM Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко, занимавший пост исполнительного директора компании, считает, что проваленное голосование в Раде за его назначение в правительство — это «очень полезный опыт».

Об этом он сообщил в своем комментарии вечером 17 декабря.

Витренко заявил, что может рассказать своим детям, что не отказался помогать стране в трудную минуту.

«Не мне это не нужно… Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины отклонила решение о назначении первым вице-премьером и министром энергетики бывшего директора компании НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. За кандидатуру Витренко проголосовали всего 186 депутатов из необходимых 226.

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объяснил провал голосования нехваткой коммуникации и предположил, что уже в январе парламент вновь может вернуться к этому вопросу.