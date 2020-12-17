Париж, , 20:03 — REGNUM После того, как президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на вирус SARS-CoV-2, журналисты издания France Info пояснили, как страна будет функционировать, если состояние президента ухудшится.

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Несмотря на то что в ходе семидневной самоизоляции Макрон продолжит работать в удаленном режиме, журналисты предположили, что если болезнь начнет в прогрессировать, президент будет не способен исполнять свои функции. В таком случае в действие вступит статья 7 Конституции Франции.

«Если пост президента по какой бы то ни было причине окажется вакантным или если Конституционный совет по запросу правительства вынесет абсолютным большинством голосов решение о наличии обстоятельств, препятствующих президенту осуществлять его обязанности, то эти обязанности, за исключением предусмотренных ниже в статьях 11 и 12, временно возлагаются на председателя Сената, а если у него в свою очередь возникнут препятствия к их исполнению — на правительство», — говорится в статье.

На данный момент председателем верхней палаты парламента Франции, Сената, является член партии «Республиканцы» Жерар Ларше.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря у президента Франции Эммануэля Макрона обнаружено заражение коронавирусной инфекцией.

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