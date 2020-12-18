Приштина, , 07:43 — REGNUM Государственный секретарь Сербии Оливер Йочич 16 декабря в ходе конференции стран-лидеров ЦЕФТА (Центрально-европейской ассоциации свободной торговли) выступил против того, чтобы в рамках этой организации Косово воспринималось как государство. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Министр торговли и промышленности Косово Весель Красничи в ответ на заявление Йочича заявил, что Косово является независимым демократическим государством, признанным самыми сильными и развитыми странами мира.

Весель Красничи Не так важно, признает ли нас Сербия. Мы пытаемся поддерживать хорошие отношения с соседями. Но вы должны знать, что Косово — независимое и демократическое государство, и признано таковым самыми сильными странами мира. Поэтому мои требования как министра о том, чтобы к Косово обращались как к таковому, легитимны и обоснованы.

При этом Красничи выступил против использования для Косово в рамках ЦЕФТА условного обозначения УНМИК Косово (изначально, при подписании соглашения ЦЕФТА Косово представляла администрация ООН в крае — УНМИК). Политик заявил, что Сербия придерживается политики конфронтации по отношению к Косово и не выполняет свою часть соглашения о ЦЕФТА.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Новое государство было признано 22 странами Евросоюза, Великобританией, США, Канадой и тремя из пяти оставшихся стран ЦЕФТА — Албанией, Черногорией и Северной Македонией. Не признали Косово Россия, Китай, Сербия, Босния и Герцеговина и ещё 95 стран мира, в том числе 5 государств Евросоюза.

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