Анкара, , 19:51 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 17 декабря провел онлайн-встречу с экспертами научного совета по коронавирусу из Албании и Турции. Рама заявил, что «турецкие друзья» должны знать, что их слова очень важны, потому что в глазах многих албанцев Турция — это образец идеального функционирования здравоохранения и больниц. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

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Премьер-министр Албании также подчеркнул, что турецкие специалисты в области здравоохранения прибыли в Тирану, чтобы обменяться опытом с экспертами албанского научного совета, провести оценку ситуации и заложить основы для будущего сотрудничества.

Рама отметил, что Турция — одна из стран, за которой Албания внимательно следит с целью перенять ценный опыт в области здравоохранения. По его словам, Турция была одной из самых подготовленных к пандемии стран.