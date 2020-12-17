Москва, , 19:59 — REGNUM Крупные политические партии не уступят добровольно место молодым политическим силам. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 17 декабря заявил заместитель председателя «Партии Роста» Виктор Звагельский, комментируя ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос журналиста, не пора ли старым партиям уступить место новым — более молодым.

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«Замечательно, что парламент получил больше полномочий, в том числе по формированию правительства. Но сегодня многим важнее вернуть Государственной Думе ее главные полномочия — заниматься законотворческой деятельностью. Сегодня, извините, ее иначе как придатком исполнительной власти сложно назвать. Парламентарии не могут выпустить ни одной запятой, пока не согласуют ее с профильными правительственными инстанциями. Если мы боремся с коррупцией, то такое «взаимодействие» необходимо исключить», — заявил Звагельский.

Политик выразил сомнения, что в России получится в ближайшее время добиться абсолютно прозрачной процедуры выборов органов законодательной и представительской власти. Ведь крупные партии не будут добровольно уступать свои позиции молодым политическим силам.

«С одной стороны, всем понятно желание действующих политиков иметь парламент, который будет принимать законы в оперативном режиме. В 90-х мы уже сталкивались с ситуацией, когда даже бюджет страны мы не могли утвердить нормально из-за того, что в Госдуме были представители большого количества партий, которые были не в состоянии из-за внутренних склок выдавать коллегиальное решение. Но с другой, сегодня идет явный перекос, при котором мы давно не видим ротации власти. И при таком положении дел парламент работоспособным тоже назвать тяжело. Мы надеемся, что на выборах 21 года малым партиям дадут шанс на равных соперничать, если не с «Единой Россией», так хотя бы с представителями остальных парламентских партий», — сказал Звагельский.

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