Тирана, , 14:21 — REGNUM Заместитель премьер-министра Косово Эрион Браче ответил резкой критикой на выступление лидера косовской оппозиции Альбина Курти в поддержку протестов в Албании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Браче подчеркнул, что убийство 25-летнего Клодиана Раши стало последним убийством гражданского полицейским за последние 2,5 года, при этом обстоятельства убийства тщательно расследуются, в то время как убийства активистов партии Курти «Движение за самоопределения» до сих остались безнаказанными.

Албанский министр осудил политика за попытки выставить себя как последнюю надежду для албанцев и заявил, что надежду не несёт.

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Напомним, Курти, поддерживая протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Раши полицейским, делал акцент на том, что главной их причиной стало недовольство молодежи коррумпированным режимом.

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