Страсбург, Франция, , 08:26 — REGNUM Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала албанские власти проявить сдержанность при управлении протестами из-за убийства полицейскими 25-летнего Клодиана Раши на пороге собственного дома.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, Миятович также подчеркнула необходимость обеспечить детальное эффективное независимое расследование обстоятельств убийства Раши и других случаев злоупотребления силой представителями власти.

Представительница Совета Европы высказала обеспокоенность эскалацией насилия на протестах из-за убийства Раши и подчеркнула, что сотрудники полиции Албании также были замечены в непропорциональном применением силы в ходе протестов, проходивших в начале года.

Миятович осудила использование антикоронавирусных мер в качестве предлога для разгона скоплений людей с использованием силы.

Также комиссар Совета Европы по правам человека выразила обеспокоенность в связи с задержанием журналистов, освещавших происходящее на митингах и подчеркнула, что журналисты должны работать без страха перед угрозами властей.

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