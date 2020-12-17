Тегеран, , 19:25 — REGNUM Американские санкции против Ирана ударили по многим компаниям в США, написал 17 декабря иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Зариф «Ваши собственные ограничения вынудили американские компании покинуть иранский рынок с его уникальными природными и человеческими ресурсами».

Он привёл в пример санкции, в результате которых американский авиастроитель Boeing лишился контракта на восемь десятков воздушных судов для Ирана.

Добавим, что речь идёт о несостоявшемся контракте от 2016 года на сумму $16,6 млрд, сорванный из-за выхода США из так называемой ядерной сделки с Ираном.

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