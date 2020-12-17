Париж, , 19:26 — REGNUM Видные политики, начиная с председателя Национального собрания Ришара Феррана и заканчивая главой правительства Испании Педро Санчесом, контактировали с президентом Франции Эмманулем Макроном, который в четверг, 17 декабря, сдал положительный тест на вирус SARS-CoV-2.

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Журналисты издания France Info опубликовали список политических деятелей, которые могли контактировать с лидером Франции на недавних мероприятиях. Среди них, прежде всего, глава администрации президента Алексис Колер и председатель нижней палаты парламента, Национального собрания, Ришар Ферран.

Кроме того, лидер Франции присутствовал на заседании Европейского совета, которое также посетили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

В понедельник, 14 ноября, Макрон встречался в своей резиденции в Елисейском дворце с премьер-министром Испании Педро Санчесом и с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которые уже ушли на самоизоляцию, а также с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссииУрсула фон дер Ляйен, которая недавно встречалась с президентом ФранцииЭммануэлем Макроном, не собирается уходить на самоизоляцию.

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