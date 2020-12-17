Киев, , 19:03 — REGNUM На Украине продолжаю подводить политические итоги уходящего года.

В частности, влиятельное в стране издание «Вести» сегодня, 17 декабря, опубликовало рейтинг «ТОП-100 самых влиятельных людей и явлений в Украине». Издание отмечает, что по объективным причинам впервые рейтинг возглавил не человек, а явление, с которым в 2020 году столкнулся весь мир — коронавирус. Второе место в рейтинге заняли послы стран G7, на третьей строчке — главный олигарх Украины Ринат Ахметов, четвертую позицию рейтинга разделили между собой сразу два человека: президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак. На пятом месте рейтинга — председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Также в первую десятку вошли также ряд политиков и бизнесменов, а именно: глава МВД Украины Арсен Аваков, американский миллиардер Джордж Сорос, глава Верховной рады Дмитрий Разумков и мэр Киева Виталий Кличко.

Издание отмечает, что по сравнению спрошлогодним рейтингом, сейчас в первую десятку не попали бизнесмены Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, а также экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Кроме того, стоит отметить, что в рейтинге за 2020 год не упоминается нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине был опубликован соцопрос, согласно которому 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.