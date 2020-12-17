Санкт-Петербург, , 19:01 — REGNUM Все пресс-конференции и «прямые линии» президента России Владимира Путина являются, в определенной степени, сеансами «коллективной психотерапии». Нынешнее общение главы государства с журналистами и гражданами не стало исключением. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог и публицист Юрий Светов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"В общем-то, это и должен делать президент, который показывает стране: а) власть владеет ситуацией в стране, знает о проблемах; б) власть принимает меры для того, чтобы эти проблемы решались», — пояснил свою мысль эксперт.

По его словам, несмотря на ходившие в медиасреде слухи о здоровье президента, в ходе большой пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин продемонстрировал прекрасную физическую форму и то, что он способен полемизировать, отвечать на самые острые вопросы.

«Я даже думаю, что фраза, которую он когда-то сказал — «нам надо беспокоиться о том, чтобы не простудиться на их похоронах» — относилась не столько к внешним оппонентам, сколько к внутренним», — считает Светов.

По мнению политолога, при помощи таких пресс-конференций, которая в этом году включала в себя и элементы «прямой линии» с гражданами, люди имеют возможность не через журналистов и комментаторов, а самостоятельно составить мнение о деятельности президента и о том, на что он влияет.

Также, по мнению собеседника ИА REGNUM, из состоявшейся сегодня пресс-конференции можно было сделать вывод, что в регионах продолжают оставаться чиновники, которым «глубоко наплевать на нужды и проблемы людей».

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В качестве примера Юрий Светов напомнил о хамстве, с которым столкнулся житель Ленобласти, о прозвучавшем сообщении женщины из Башкирии, которая два месяца не может получить гарантированные государством выплаты на двух детей.

«Это как вообще возможно? Вроде бы создается механизм, когда реально все эти льготы должны доходить до людей! То же самое с вопросами о лекарствах. То, что государственный механизм функционирует со скрипом, пресс-конференции, «прямые линии» как раз и показывают», — полагает политолог.

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Юрий Светов отметил в качестве положительного опыта нынешней пресс-конференции прямые включения из кол-центра, где работают молодые волонтеры, уже получившие опыт работы с людьми. Эти молодые люди сами, а не из СМИ и соцсетей, знают теперь о проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются граждане страны.

Что же касается петербургской повестки пресс-конференции, которая в этот раз прозвучала только в вопросе о туризме и открытии границ и ответе президента на него, Юрий Светов предположил, что это свидетельствует о том, что законодательная и исполнительная власть в Петербурге существующие проблемы всё-таки решает.

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То, что Путин переспросил автора вопроса о показателях заболеваемости ковидом в Петербурге, однозначно говорит о том, что «президент знает ситуацию, что у нас очень острое положение в городе», отмечает политолог.