Москва, , 19:26 — REGNUM Расчёты Всемирного банка (ВБ), согласно которым антикризисные решения Российского государства по поддержке необеспеченных слоёв населения, предположительно, позволят в полной мере компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень бедности, вызвали бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"При нынешнем ценнике в магазинах ощутить себя весьма бедным человеком может любой желающий. Давненько не заглядывала во фруктово-овощные отделы, а на днях посетила, решила полюбопытствовать, что почём. До сих пор под офигительным впечатлением. Глаза на лоб лезут от того, насколько цены на продукты выросли. При такой истории обеднеть — вовсе не фокус. Зарплаты явно не растут в таких темпах, как цены», — считает пользователь Лилия.

Многие комментаторы не согласились с мнением финансовой структуры. По их видению, реальное количество бедных граждан в России намного выше официальной статистики.

«Лично моё мнение, что в России бедных значительно больше и даже больше половины, к сожалению. Если доход на члена семьи выходит менее 25 тыс. рублей, то эта семья нищая или бедная. Не вижу особой разницы между данными определениями», — пишет пользователь No comments.

Некоторых граждан застала врасплох цифра 14,2%, которая, судя по данным ВБ, означает, что такой процент бедной части населения установится на конец 2020 года в России.

«14,2%? Серьезно? Это как? Получаешь 12 130 рублей — бедный, а если получаешь 13 000 рублей, то уже не бедный, а если больше 18 000 рублей, то уже средний класс? И не будем считать, что еще семь лет назад это было почти 400 баксов, а сейчас чуть больше 150», — написала Виктория В.

Отдельные пользователи заявляют о том, что в регионах наблюдается катастрофическая ситуация. Граждане указывают на то, что люди оказались на грани бедствия, но виной тому точно стала не пандемия коронавируса.

«Люди нищие. В маленьких городках и деревнях работы нет. А если есть — 10−20 тыс. Пособие по безработице 1500, и мало кто его оформляет. В магазинах покупают только самое необходимое. Многие в долгах, кредитах. И это всё не из-за пандемии», — поделилась наблюдениями пользователь Татьяна.

Напомним, 16 декабря Всемирный банк (ВБ) опубликовал расчёты, согласно которым антикризисные решения Российского государства по поддержке необеспеченных слоёв населения, предположительно, позволят в полной мере компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень бедности.