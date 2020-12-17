Майкоп, , 18:59 — REGNUM Диалог президента России Владимира Путина с населением страны в ходе большой пресс-конференции помогает выявить актуальные задачи на местах и принять правильные управленческие решения. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

Напомним, сегодня, 17 декабря, состоялась очередная пресс-конференция Владимира Путина. В условиях пандемии коронавируса она прошла в гибридном формате: президент общался с журналистами по видеосвязи, вместе с тем вопросы могли задать и жители страны.

«Такой открытый и динамичный диалог лидера государства с населением очень важен для регионов, ведь он помогает выявить актуальные задачи на местах, принять правильные управленческие решения по разным направлениям развития субъектов страны», — написал Кумпилов.

Глава республики отметил, что обозначенные президентом в ходе пресс-конференции задачи по развитию страны во многом можно перенять всем регионам. Он заверил, что «они будут проанализированы для выработки эффективных и действенных мер» в последующей работе органов власти Адыгеи.