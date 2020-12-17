Киев, , 18:55 — REGNUM В январе Верховная рада Украины может вернуться к вопросу назначения бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром — министром энергетики.

Об этом заявил журналистам вечером 17 декабря глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Соратник Зеленского заявил, что обычно при назначении такого уровня кандидат должен провести встречи со всеми фракциями, рассказать о своем курсе и о том, что он будет делать на посту в первую очередь. В случае Витренко этого не было, но, как считает Арахамия, по объективным причинам, из-за нехватки времени.

«Очень многие депутаты вообще чувствуют себя немного обиженными, что они не имели нормальной возможности и доступа к телу… чтобы пообщаться и так далее. Я считаю, что это отняло примерно 20−30% голосов», — сказал глава фракции.

По его мнению, до января Витренко успеет наверстать то, что не было сделано в плане коммуникации сейчас.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины отклонила решение о назначении министром энергетики бывшего директора компании НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко. За кандидатуру Витренко проголосовали всего 186 депутатов из необходимых 226. Бывший топ-менеджер «Нафтогаза» более других вопросов на своем посту занимался судебными процессами с Россией.