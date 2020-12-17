Москва, , 19:27 — REGNUM Ответ президента России Владимира Путина на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции, касательно интим-видео с участием футболиста Артёма Дзюбы, вызвал негодование со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"Президент Великой державы обсуждает со своим народом про интим-видео футболиста. Это позор», — считает iri9005.

Ряд пользователей оказались недовольны тем, что подобные вопросы, по сути, отбирают время пресс-конференции, в ходе которой могли бы прозвучать более животрепещущие вопросы к главе государства.

«Такими ненужными вопросами только занимает время у других журналистов с важными вопросами», — пишет Анастасия О.

Многие комментаторы заявили о том, что считают подобный вопрос к президенту попросту возмутительным и совершенно не соответствующим уровню мероприятия. Граждане считают, что темы безработицы и медицины не могут стоят в одном ряду с интимной жизнью футболистов.

«Ужас, что творится! Решаем вопросы ниже пояса на государственном уровне! До чего докатились. А вопрос о достатке российского народа?! Неважно, да?! О безработице?! Тоже не надо, да?! О медицине?!» — обращается пользователь под псевдонимом «Гость».

Некоторые даже предложили наказать журналиста, который задал подобный вопрос главе Российской Федерации. Граждане пришли к выводу, что Путину следовало оставить эту тему без комментария и не уделять ей ни секунды времени.

«Журналистов с такими вопросами надо пожизненно лишать аккредитации на подобные мероприятия, либо ставить вопрос о вменяемости Пескова. Ну, это мероприятие никак не уровня дворовых посиделок. Позорище какое-то». — написал Андрей П.

Напомним, 17 декабря президент России Владимир Путин ответил на вопрос, заданный в ходе пресс-конференции, касательно интим-видео с участием футболиста Артёма Дзюбы. По словам главы страны, это станет хорошим уроком для публичных людей.