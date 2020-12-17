Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 18:42 — REGNUM Российские власти отреагируют на все те вопросы, которые прозвучали на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил 17 декабря глава государства.
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Предлагая завершить пресс-конференцию, он сказал:
Он отметил, что проблемы, стоящие перед каждой семьёй в стране, не останутся незамеченными.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Путина сегодня, 17 декабря, продолжалась четыре часа и 34 минуты.
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