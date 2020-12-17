Ново-Огарево, Московская область, , 18:42 — REGNUM Российские власти отреагируют на все те вопросы, которые прозвучали на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, заявил 17 декабря глава государства.

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Предлагая завершить пресс-конференцию, он сказал:

«Со своей стороны хочу сказать, что мне было очень полезно, и мы сделаем всё для того, чтобы максимально, именно максимально отреагировать на все ваши вопросы, на все ваши озабоченности».

Он отметил, что проблемы, стоящие перед каждой семьёй в стране, не останутся незамеченными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая пресс-конференция Путина сегодня, 17 декабря, продолжалась четыре часа и 34 минуты.

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