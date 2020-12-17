Париж, , 18:44 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая недавно встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сдавшим в четверг, 17 декабря, положительный тест на коронавирус, не собирается уходить на самоизоляцию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии, встреча Макрона и фон дер Ляйен не несла риска заражения для последней.

«Дорогой Эммануэль Макрон, я желаю Вам скорого выздоровления. Я с вами всем сердцем. Мы вместе победим эту пандемию. Мы продолжим работать рука об руку, чтобы провести вакцинацию и защитить наших граждан», — написала глава Еврокомиссии на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент Европейского совета Шарль Мишель 17 декабря объявил о самоизоляции из-за контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого ранее диагностировали COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: После встречи с Макроном главе Евросовета потребовалась самоизоляция