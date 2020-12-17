Анкара, , 18:43 — REGNUM В Президентском комплексе по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана 17 декабря состоялся официальный приём президента Ирака Мустафы аль-Каземи. В церемонии принял участие президентский конный полк, который торжественно пронес флаги Турции и Ирака. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Президент Эрдоган встретил Каземи у главных ворот президентского дворца. После того, как Эрдоган и Каземи заняли свои места на церемониальной площадке, прозвучали национальные гимны двух стран и 21 выстрел из пушки. Каземи приветствовал президентский гвардейский полка на турецком языке, воскликнув: «Здравия желаю, солдаты!».

После переговоров между иракской и турецкой делегациями Эрдоган и Каземи примут участие в церемонии подписания соглашения и совместной декретной пресс-конференции. В ходе переговоров, в которых будут рассмотрены все аспекты двусторонних отношений, будут обсуждаться шаги, которые могут быть предприняты для развития сотрудничества между Турцией и Ираком в области декриминализации Ирака, торговли и энергетики.