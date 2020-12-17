Москва, , 18:36 — REGNUM Важные сигналы от президента РФ Владимира Путина прозвучали по поводу урегулирования ситуации в Донбассе, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»

"Никаких спекуляций на тему некоего «торга» по Донбассу быть не должно: Россия будет твердо стоять на выполнении Украиной Минских соглашений, и до того людей в регионе точно не бросит», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор обратил внимание на то, что Путин высказал два важных утверждения: во-первых, что конфликт в Донбассе всё равно будет урегулирован, вопрос только «когда», то есть игра Киева в затягивание и увиливание от выполнения своих обязательств, которые являются не его прихотью, а частью резолюции Совбеза ООН, не будет бесконечной. И, во-вторых, Россия не просто не откажется от поддержки Донбасса, а будет ее только наращивать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия продолжит поддерживать Донбасс, и эта поддержка будет идти не только по гуманитарному направлению, но и по линии прямого сотрудничества.

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