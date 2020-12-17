Неаполь, Италия, , 18:36 — REGNUM 18 итальянских рыбаков, которые в сентябре 2020 года были задержаны в Средиземном море и с того времени удерживались на территории Ливии, освобождены, заявил в четверг, 17 декаря, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Итальянская сторона настаивает, что задержанные рыбаки не совершали никаких нарушений. Их обвиняли наркотических вещей, однако доказательств представлено не было. Позже появилось другое обвинение — в проникновении в территориальные воды Ливии без соблюдения необходимого регламента.

Переговоры затянулись, поскольку граждане Италии попали на территорию, контролируемую войсками Халифы Хафтара, которого Италия официально не признает в качестве руководителя Ливии.

Освобождение произошло спустя несколько дней после того, как к протестам итальянского МИД присоединились и их коллеги по Евросоюзу.

Задержанные были встречены в Бенгази премьер-министром Италии Джузеппе Конте и вместе с ним отправились в Неаполь.