Флоренция, Италия, , 18:29 — REGNUM Лидер партия «Живая Италия» Маттео Ренци в четверг, 17 декабря, опубликовал на странице в Facebook свое письмо премьер-министру Джузеппе Конте.

Ренци подтвердил готовность партии отозвать своих министров и таким образом гарантировать распад нынешней коалиции, если их требования не будут удовлетворены.

Поводом для спора Ренци и Конте стал способ управления средствами, которые Италия должна получить из фондов ЕС на преодоление последствий кризиса.

В «Живой Италии» убеждены, что правительств хочет слишком много решать самостоятельно и слишком мало советоваться с парламентом и таким образом «уподобляется» лидеру «Лиги» Маттео Сальвини, ради борьбы с «авторитаризмом» которого партия Ренци и помогла сформировать нынешнюю коалицию либералов и популистов.

Наблюдатели, тем не менее, убеждены, что причина шантажа со стороны Ренци — его желание монетизировать свою «золотую акцию» в коалиции и добиться целого ряда уступок.