Париж, , 18:51 — REGNUM После того, как вирус SARS-CoV-2 был выявлен у президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министр страны Жан Кастекс сдал отрицательный тест на антитела к вирусу. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает Le Figaro.

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Официальные представители главы французского правительства уточнили, что «для перестраховки» он сдал тест на коронавирус в первой половине дня в четверг. Результат теста оказался отрицательным. «Следующий будет проведен через 7 дней в соответствии с санитарным протоколом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря у Макрона было обнаружено заражение коронавирусной инфекцией. Президент Франции, как и его супруга Брижит Макрон, ушел на самоизоляцию.

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