Ново-Огарево, Московская область, , 18:07 — REGNUM Пока неизвестно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество, сообщил 17 декабря журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков «Пока не знаю».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рождество в 2020 году Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе (Санкт-Петербург).

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