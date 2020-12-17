Ново-Огарево, Московская область, 17 декабря 2020, 18:07 — REGNUM Пока неизвестно, где президент РФ Владимир Путин будет встречать Рождество, сообщил 17 декабря журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рождество в 2020 году Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе (Санкт-Петербург).
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