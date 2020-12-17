Париж, , 18:09 — REGNUM Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон ушла на самоизоляцию в связи с выявлением у ее мужа вируса SARS-CoV-2, но не имеет симптомов заболевания. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает Le Figaro.

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Официальные представители первой леди Франции уточнили, что она является «контактным лицом», но «не имеет симптомов» коронавируса. «Она должна самоизолироваться, но продолжит свою деятельность в формате видеоконференций», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря у Макрона было обнаружено заражение коронавирусной инфекцией.

Напомним, президент Франции стал не первым мировым лидером, у которого обнаружен коронавирус. Так, COVID-19 с начала пандемии успели переболеть и президент США Дональд Трамп, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и другие мировые лидеры.

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