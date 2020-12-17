Берн, , 17:55 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о запрете российским спортсменам сроком на два года выступать под флагом своей страны.

Это решение CAS опубликовано 17 декабря.

Кроме того, в тексте принятого CAS документа указано, что Россия два года не имеет права проводить на своей территории Олимпийские игры, Паралимпийские игры и чемпионаты мира.

Запрет будет действует до декабря 2022 года.

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