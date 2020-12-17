Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга могут пересмотреть ограничения на период новогодних праздников, которые Смольный ввёл из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Ранее эти запреты подверглись резкой критике со стороны предпринимательского сообщества.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщает 17 декабря издание «Комсомольская правда в Петербурге», рассмотреть возможность пересмотра ранее введенных ограничений городские власти решили после рекомендации президента России Владимира Путина. В Смольном и в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу считают, что город на Неве уже вышел на «плато» по заболеваемости, из-за чего можно снять некоторые ограничения.

Например, ресторанам в новогоднюю ночь могут разрешить работать до 23:00, а также разрешат открыть для посетителей музеи и другие учреждения культуры. Добавим, что такое решение может быть принято до конца текущей недели.

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Напомним, по мнению специалистов, в Петербурге ожидается стабилизация распространения коронавирусной инфекции благодаря ранее принятым мерам, направленным на ограничение массовых культурно-развлекательных мероприятий и предотвращение массового скопления людей.

Согласно действующему пока постановлению Смольного, с 25 декабря по 29 декабря 2020 года и с 4 января по 10 января 2021 года предприятия общественного питания Петербурга не должны принимать посетителей в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания полностью приостанавливается.

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