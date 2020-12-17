Тегеран, , 17:46 — REGNUM Китайские СМИ обращают внимание на события в Иране, где прошли памятные мероприятия в честь памяти командующего силами «аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января текущего года в Багдаде в результате американского ракетного удара. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, отмечая участие в мероприятиях духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В своей речи Хаменеи отметил постоянно растущую враждебность США к Ирану при всех американских администрациях. Рахбар считает, что отмена санкций зависит от «врагов», а нейтрализация вражеского влияния — от прочности самого Ирана. Он отметил, что санкции, которые должны были быть сняты по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), вместо этого были дополнительно ужесточены.

Развернутая США экономической «война» обошлась Тегерану в 50 млрд долларов. Из-за санкций Иран столкнулся в том числе с проблемами в системе общественного здравоохранения.