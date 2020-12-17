Москва, , 17:33 — REGNUM Подведение итогов 2020 года в формате прямого общения с президентом РФ получилось традиционно очень содержательным, многовекторным и позволило получить позицию главы государства по целому спектру важнейших для граждан вопросов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Открытость и честность, аргументированность и погруженность в проблематику, с которыми глава государства общается с представителями СМИ и жителями страны, является примером общения для представителей власти любого уровня», — заявил Железняк.

Новый интерактивный формат пресс-конференции сделал диалог с главой государства еще более динамичным, отметил депутат.

«В речи главы нашего государства прозвучал акцент на исключительной значимости ценности человеческой жизни и важности сохранения внутренней стабильности в обществе в условиях террористической угрозы и общего снижения уровня безопасности», — заявил Железняк.