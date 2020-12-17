Подгорица, , 17:17 — REGNUM Министр юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич направил правительству проект поправок в закон о свободе религии или убеждений и правовом статусе религиозных общин.

В соответствии с требованиями Сербской православной церкви, статьи 61, 62, 63, 64 были исключены из закона, и СПЦ теперь не обязательно регистрироваться в Черногории.

Поправки к закону Лепосавич направил на рассмотрение правительства, которое направило их в парламент для голосования.

После решения парламента закон должен подписать президент страны Мило Джуканович.

Напомним, что принятие этого закона в декабре 2019 года вызвало в стране широкий резонанс и протестные акции прихожан СПЦ и священников.