Ново-Огарево, Московская область, , 17:11 — REGNUM Слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о «позиции силы» в отношениях с Россией являются избитым штампом. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами после ежегодной пресс-конференции.

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«Дама стала министром обороны, ей, видимо, хочется показать крутизну, — сказал президент, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. — В данном случае она повторила избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО. Это контрпродуктивно и для наших межгосударственных отношений с точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла, потому что надо посмотреть, что такое российская армия сегодня».

Путин предложил не придавать особого значения словам министра.