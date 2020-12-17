Ново-Огарево, Московская область, , 17:08 — REGNUM Большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина 17 декабря 2020 года длилась 4 часа 34 минуты.

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Таким образом, глава государства был близок к новому рекорду по продолжительности пресс-конференций.

Напомним, самой длительной его пресс-конференцией была та, что состоялась в 2008 году: она длилась на шесть минут больше сегодняшней — 4 часа и 40 минут.

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