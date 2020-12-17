Москва, , 17:08 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности разрешает физлицам-иноагентам участвовать в общественных советах при федеральных органах власти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря, соответствующую поправку в законопроект комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.

«Это снять запрет на участие в общественных советах при федеральных органах власти представителей НКО-иноагентов, граждан-иноагентов. Мы запрет этот сначала внесли, потом по просьбе общественности мы запрет этот аннулировали», — заявил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Вместе с тем 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин назвал странной идею привлекать иностранных агентов в общественные советы органов власти. «Могу себе представить, чтобы иноагенты США пришли и потребовали, чтобы их пустили в общественный совет Госдепа», — сказал тогда глава государства, отметив, что такое «невозможно себе представить».

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Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об иноагентах во втором чтении. Инициатива была доработана. Закон может быть принят на следующей неделе.

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