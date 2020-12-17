* талибами — запрещённая в России организация

Доха, , 17:07 — REGNUM Глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли провел переговоры с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 17 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно сообщению Пентагона, Милли на встрече с представителями исламистского движения в Катаре «обсудил необходимость немедленного снижения уровня насилия».

Также генерал призвал боевиков к «ускорению прогресса на пути к согласованному политическому решению, которое способствует региональной стабильности» в Афганистане.

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