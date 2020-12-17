Ново-Огарево, Московская область, , 17:03 — REGNUM Решение о том, участвовать ли в следующих выборах президента России, Владимиром Путиным ещё не принято. Об этом президент РФ заявил 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.

Владимир Путин «Я для себя ещё не принял решение, пойду ли я на выборы в 2024 году».

Он пояснил, что решение принимает исходя из того, «пойдёт ли это на благо страны, или нет», а затем добавил:

«Формально разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю».

Напомним, возможность у действующего президента России снова быть избранным появилась в связи с внесением поправки в Конституцию, «обнуляющей» предыдущие сроки.

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